ホワイトソックス・村上宗隆の勢いが止まらない。開幕から3試合連続本塁打を放つなど、新天地で華々しいスタートを切った村上。その後は打率が1割台半ばまで急落した時期もあったが、すぐに2割台に戻し、現在は2割台前半を推移している。◆“格安契約”を覆す歴史的な本塁打ペース村上の最大の武器は、ご存じの通りそのパワーだ。ヤクルト時代の2022年に22歳の若さでセ・リーグ三冠王に輝き、24年には本塁打と打点の2冠を獲