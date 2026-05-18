18日は高気圧におおわれ晴れ、各地で気温が上昇した県内、ことし1番の暑さとなりました。気象台によると県内に28ある観測地点のうち11地点で30℃以上の「真夏日」、10地点で20℃以上の「夏日」となっています。もっとも気温が高かったのは魚沼市小出の32.9℃で平年より10℃ほど高くなっています。【主な地点の最高気温】（午後2時現在）・魚沼市小出32.5℃・新潟市秋葉区新津32.5℃・三条32.3℃・長岡32.3℃・十日町32.2