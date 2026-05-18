2026年5月16日、横浜・Kアリーナで開催された令和ロマンの単独ライブ「RE:IWAROMAN」にて、高比良くるま（監督名義：くるま）が初監督を務めた短編映画『BREAK SHOT』がサプライズ上映された。本作は、相方・松井ケムリとライブの幕間映像を互いに内容を明かさずそれぞれ用意し、本番で初めて見せ合うというライブ企画から生まれたもの。ライブの進行のなかで、ケムリと観客がともに、何が始まるのか分からないまま唐突に目撃する