十国峠パノラマケーブルカーを運行する十国峠は、現在のケーブルカーに代わる新たな交通手段として、スロープカーの運行を2027年夏に開始すると発表した。現在のケーブルカーは1956年の開業から70年が経過し、設備の老朽化が進み、部品の確保も難しくなっている。こうした状況を踏まえ、将来的な安全性の維持が困難となる可能性が高まっていることから、新たな輸送システムへの更新を決めた。新たに導入するスロープカーは2両編成