近年、スニーカーの世界では、“未来感”だけではない価値観が存在感を強めています。テクノロジーやハイパフォーマンスを追求する一方で、過去のスポーツシューズに宿っていた空気感や素材感を、現代のファッションへと再解釈する動きです。Courtesy of Onitsuka TigerOnitsuka Tiger が発表した新モデル「ROTEMIT™（ローテミット）」も、その流れを象徴する一足かもしれません。1980年代のアーカイブシューズをベースに、