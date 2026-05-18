ソフトバンクは、ワイモバイルを装った偽サイトや偽のLINEアカウントへ誘導し、ユーザー情報を不正に取得しようとする事例が発生しているとして、注意を呼びかけている。 同社によると、X（旧Twitter）上で企業の名称やロゴを無断使用した「なりすましアカウント」から、偽サイトへ誘導する手口が確認されているという。 偽サイトはワイモバイルの公式サイトを装っており、偽のLINEアカウントを通じてP