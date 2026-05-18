日本ハム・清宮幸太郎内野手の父・克幸氏が共同経営するグルテンフリーの玄米うどん専門店「絵空事」が１８日、Ｆビレッジ「ＳＵＮＮＹＴＥＲＲＡＣＥ」にオープンし、克幸氏が幸太郎とともにメディアデーに参加。公の場での親子共演は初となった。克幸氏は冒頭で「本日は初共演でございます。親子初共演ということで、私も楽しみにしております」とあいさつ。それぞれが好きなメニューを試食するなど、終始穏やかな笑顔で親