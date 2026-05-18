2026年にデビュー30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター・ポムポムプリンと、不二家の看板キャラクター・ペコちゃんがコラボレーションする。全国の不二家洋菓子店で6月1日から30日まで開催され、限定スイーツやオリジナルグッズの販売に加え、店頭演出や銀座での特別企画も実施される。【画像】ポムポムプリンみたいに変身した店頭のペコちゃん今回のテーマは「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 〜おうちでのん