参政党の神谷宗幣代表は１８日の記者会見で、同党の地方議員８人をいわゆる「国保逃れ」を行ったとして離党勧告処分としたことを発表した。８人は、国民健康保険料の支払いを逃れるため、勤務実態が乏しい一般社団法人役員に就任していたと説明。「議員辞職するかどうかは個人の判断に任せたい」と述べた。日本維新の会で地方議員の「国保逃れ」の問題が起きたことを受け、調査していた。神谷代表は「うちは（議員）２００人で