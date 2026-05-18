5月15日午後4時30分頃、熊本市南区城南町宮地の路上で、女子生徒が、歩いてきた知らない男からスマートフォンを向けられる事案が発生しました。 男の特徴は、〇年齢：20代～30代〇体格：やせ型〇黒色短髪〇上衣：灰色の長袖〇下衣：灰色の長ズボン〇黒色リュックサック所持です。 警察は保護者に対し、〇不審な人や車に気づいたら、近づかずにその場を離れる〇登下校や外出は、できるだけ複数で人通りの多い明るい道