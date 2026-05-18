女優の吉田羊が18日、自身のインスタグラムを更新。大物女優のライブ公演と訪れたことを伝えた。現在舞台公演中の吉田は「昨日は終演後、夏木マリさんのblue note LIVEへ！」と報告。「登場から、ぐわーっと会場中を支配するマリさん。問答無用で魅了されるとはこういうことかと」と伝えた。そして「最高クールでかっこいいマリさんのお姿と歌が凄すぎて、終始口角上がりまくり、舞台の疲れなんてふっとび、めちゃくちゃにパ