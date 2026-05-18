丸亀製麺に「讃岐うどん」の名店が期間限定で集結する『讃岐うどん職人祭2026』が、5月25日〜27日の3日間、東京の丸亀製麺 神田小川町店で開催される。【画像多数】『讃岐うどん職人祭2026』に登場する讃岐うどん名店、限定メニューなど開催は2年目で、参加店舗数や企画内容をさらに拡充。讃岐うどんの名店の味が集結するほか、6つの讃岐うどんの名店と丸亀製麺が共同開発した共創メニュー『オリーブ牛 ぶっかけうどん』も登場