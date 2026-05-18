ロッテのアンドレ・ジャクソン投手（３０）が１９日の西武戦（前橋）に予告先発する。ＤｅＮＡから移籍１年目の今季は７先発で２勝４敗、防御率４・３３。西武戦初先発は、群馬・前橋市の上毛新聞敷島球場のマウンドとあって「ライオンズ主催ゲームですが、普段はあまりプロ野球が行われていない地方球場ということで、今まで野球を見る機会がなかったファンの方もいると思う。しっかりとしたピッチングの中にも楽しみを持ちな