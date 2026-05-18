東京証券取引所週明け18日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。長期金利や原油先物価格の上昇が投資家心理を冷やし、売りが優勢になった。終値は前週末比593円34銭安の6万0815円95銭。東証株価指数（TOPIX）は37.46ポイント安の3826.51。出来高は約26億7520万株だった。