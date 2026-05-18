日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１８日、日本女子代表「なでしこジャパン」のコーチに、元日本代表ＤＦ内田篤人氏が就任することを発表した。内田氏は現役時代、Ｊ１鹿島、ドイツ１部シャルケなどで活躍。屈指の右サイドバック（ＳＢ）として日本代表では７４試合２得点。Ｗ杯も２０１０年南アフリカ大会、２１０４年ブラジル大会に出場するなど国際大会の経験も豊富だ。２０２０年の引退後はＪＦＡローモデルコーチなども務め、２