【クルマと『Forza Horizon 6』の魅力 トヨタ編】 5月18日 公開 日本マイクロソフトはXbox Series X|S/PC用レースゲーム「Forza Horizon 6」について、トヨタにその魅力を聞くインタビュー記事を公開した。 インタビューはトヨタ自動車、Toyota GAZOO Racingのプロジェクト ゼネラル マネージャー、土井崇司氏が答えた。本作で日本を舞台にトヨタ自