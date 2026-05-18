大相撲夏場所９日目（１８日、東京・両国国技館）、３年ぶりに十両に復帰した炎鵬（３１＝伊勢ヶ浜）が十両錦木（３５＝伊勢ノ海）を力強く押し出して７勝目（２敗）。幕内経験者同士の対決を制した。十両で勝ち越したのは２０２３年春場所（９勝６敗）が最後。王手をかけた取組後は「一つの目標。ただ、油断だけしないように。一番一番、積み重ねだと思う。また明日に向けてしっかりやっていきたい」と目の前の相撲に集中する