お笑いコンビ「シティホテル３号室」が７月２５・２６日に東京の座・高円寺２で第二回となる単独公演「無隠（ムガクレ）」を開催する。同コンビは独特な設定と緻密な会話劇、論理的かつシュールな構成力で定評ある知性派コント師だ。コント師日本一を決めるキングオブコントでは、２０２４年に５位の好成績を収めている。二回目の単独公演に向けて２人は気合十分だ。亮太は「太陽が昇り、海面が温められて水蒸気となり、それ