俳優のビョン・ウソクが、主演を務めたドラマ『21世紀の大君夫人』をめぐる“歴史歪曲”論争について謝罪した。5月18日、ビョン・ウソクは自身のSNSに直筆の手紙を掲載し、謝罪文を公開した。【画像】『21世紀の大君夫人』炎上シーン彼はまず、「週末の間、私の言葉が別の被害を生むのではないかと不安と心配があった」と明かし、「作品によって不快感や懸念を抱かれた方々に、重い気持ちで文章を投稿する」と心境を伝えた。続けて