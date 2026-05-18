【モデルプレス＝2026/05/18】アミューズ令和初のボーイズグループThe Right Light（ザ・ライトライト）が、7月15日に1stアルバム「One Step」をリリースすることが決定。さらに大阪と東京でグループ初のリリースイベントの開催、また、全国7箇所を巡る初のライブツアーを開催することも発表された。【写真】“アミューズ令和初ボーイズグループ”The Right Lightとは◆The Right Light、1stアルバム「One Step」リリース決定今作