アシストは増えている。問題はゴールだ。【写真】ソン・フンミンの元カノ韓国代表の大黒柱ソン・フンミン（33、LAFC）の沈黙が長引いている。北中米W杯開幕まで、残り1か月を切った今もだ。LAFCは5月18日（日本時間）、MLS第14節のナッシュビルSC戦に2-3で敗れた。LAFCはリーグ3連敗、カップ戦を含めた公式戦では4連敗という泥沼に陥っている。ソン・フンミンは最前線のストライカーとして先発出場し、フル出場。アシストを1つ追加