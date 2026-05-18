福岡と佐賀は18日、暖かい空気に覆われ、強い日差しが照りつけ、気温がぐんぐん上がりました。各地で30℃以上の真夏日となっています。7月中旬から下旬並みの気温を観測しています。北九州市八幡西区では、午後3時半までに32.4℃まで上がり、5月の観測史上最も高くなりました。これは8月上旬並みの気温です。また、佐賀県伊万里市は32.1℃で、5月の観測史上最も高い気温となっています。■福岡県の午後3時半までの最高気温久留米市