タレントの小島瑠璃子（32）が18日までに自身のインスタグラムを更新。美脚をのぞかせたスカート姿を披露し、注目を集めている。「ずっと行ってみたかった、浅草のMATCHAMONさんへ」と気になっていた抹茶カフェを訪れたことを報告。自身もお茶の普及活動を行っており、「味は抹茶そのものの香りや風味がわかる、絶妙な設計でした。お茶農家さんが喜びそう、と思いました」と感想をつづった。「お茶オタクの方が開発されてい