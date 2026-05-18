日本サッカー協会は18日、東京都内で新たに女子日本代表「なでしこジャパン」の指揮を執る狩野倫久監督（49）の就任会見を行った。席上で元男子日本代表DF内田篤人氏（38）、元なでしこジャパンDFの近賀ゆかり氏（42）らのコーチ就任も発表された。近賀氏は11年W杯ドイツ大会で日本の初優勝に貢献。主にサイドバックとして国際Aマッチ通算100試合5得点。12年ロンドン五輪では銀メダルを獲得した。昨年には女性初の日本協会ロー