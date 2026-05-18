週明け１８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比５９３円３４銭（０・９７％）安の６万８１５円９５銭だった。３営業日連続で下落した。下げ幅は１０００円を超える場面もあった。前週末の米国株式市場では、原油価格の高止まりや米長期金利の上昇が嫌気され、主要な株価指数がそろって下落した。流れを引き継いだ東京市場でも、日経平均への影響度が大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連株を中心に