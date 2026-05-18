広島のＲＣＣ（中国放送）は１８日、坂上俊次アナウンサーが、ＪＮＮ・ＪＲＮ系列の優れたアナウンスに贈られる「第５１回アノンシスト賞」のテレビスポーツ実況部門で最優秀賞を受賞したと発表した。受賞対象は、３月２９日放送のＲＣＣテレビ「広島−中日栗林良吏先発転向で初登板初完封」の実況。審査員からは「快挙への期待膨らむスタジアムの高揚感を、選び抜かれた言葉で高めながら、冷静に緊張感を伝えた」と高く評