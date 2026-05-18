アメリカのトランプ大統領は、週末の16日から17日にかけて、自身のSNSにAI（人工知能）生成画像を連続して投稿しました。トランプ大統領が16日に投稿したのは、「嵐の前の静けさ」と題したAI生成画像です。画像では、「メイク・アメリカ・グレート・アゲイン（MAGA）」の帽子をかぶった白いポロシャツ姿のトランプ大統領が戦艦の先端に立ち、正面に向かって人差し指をさしています。トランプ大統領の背景には、荒れ狂う海を航行す