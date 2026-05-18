「一旦落ち着いて深呼吸してる私と準備万端な犬」【写真】準備万端で、飼い主さんの「OK待ち」する犬さんこんなひと言とともに「X」に投稿されたのは、床に散乱するドッグフードとそれを物陰からひょこ、っと顔をのぞかせて眺めるワンコの写真です。くるん、と巻き上げられたピンク色の舌が「準備はいつでもOK！」と伝えているようで可愛らしいのと、あくまで飼い主さんのゆるしがあるまでは食べません、という姿勢が微笑ましく、