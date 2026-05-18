北陸新幹線専用の水力発電所建設工事の安全を祈願する北陸電力の松田光司社長＝18日午前、石川県小松市北陸電力は18日、石川県小松市で北陸新幹線専用の水力発電所の建設工事に着手した。供給を受けるJR西日本によると、新幹線専用の水力発電所は全国初。発電出力は2千キロワットで、2030年の供給開始を目指す。新幹線の運転用に使い、脱炭素につなげる。名称は「花立発電所」。この日は小松市で安全祈願祭と起工式を開いた。