女優の水沢アキ（71）が18日までにインスタグラムを更新。自身の結婚と離婚後の生活を振り返った。水沢は86年に実業家のガイ・スィーヒ氏と結婚し1男1女を設け、93年に離婚した。元夫と並んだ結婚時の写真をアップし、「7年間の結婚生活でした。38才で離婚」と説明。「気が付いたら33年があっと言う間に過ぎていました」と振り返り、「1人で自立して生きて行く事が、こんなにも心地良いとは思ってもみませんでした」と心境を明かし