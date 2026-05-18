「大相撲夏場所・９日目」（１８日、両国国技館）三段目の旭富士（伊勢ケ浜）が、幕下の不動豊（時津風）を下手投げで破り、無傷５連勝とした。序ノ口デビューからの連勝を「１９」に伸ばした。右四つで押し込み、土俵際で投げの打ち合い。お互いが肩付近から落ちる際どい場面になったが、旭富士が勝ち名乗りを受けた。敗れた不動豊は「腰が高くなったところが駄目だった」と反省しつつ、「圧がすごかった。投げられると思っ