aespa（エスパ）のKARINA（26）が、18日までにインスタグラムを更新。大胆衣装で、腰のくびれを強調した。KARINAは「サルの絵文字」とともに複数の写真を投稿。「見ざる、聞かざる」の絵文字と、涼しげなクロップトップ姿で、細い腰のラインを惜しげなく披露した。韓国メディアのスポーツワールドは18日「ヒップなガールクラッシュを披露ファンの心を仕留めた」のタイトルで「カーキ色のゴージュクロップノースリーブトップに、