ローソンは5月19日より、老舗茶舗ブランド「森半」とコラボレーションした『抹茶フェア』を全国にて順次開催。5回目となる今年は、「濃い抹茶」と「ミルク感あるマイルドな抹茶」をテーマに、デザート、ベーカリー、アイスクリーム、ラテなどを展開する。ラインアップおよび発売日は以下のとおり。○5月18日発売ローソン「Uchi Café×森半抹茶ミルクロールケーキ」(279円)「Uchi Café×森半抹茶ミルクロールケーキ」