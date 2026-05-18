地層を見れば太古の地球の姿が分かる──17日に放送されたTBS系ドキュメンタリー番組『世界遺産』(毎週日曜18:00〜)では、「カナダ東部のアンティコスティ島」を特集。4億4400万年前の化石が大量に発見されるこの島に、SNSでは、「崖を見れば当時の姿が分かるタイムカプセルのような島…素晴らしすぎる」などの声が上がっている。『世界遺産』ナビゲーターの鈴木亮平カナダ東部のアンティコスティ島は、2023年に登録された世界遺産