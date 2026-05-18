格闘家の武尊の妻でタレントの川口葵が１８日までに自身のインスタグラムを更新し、私服ショットを披露した。川口は「同じような写真多め」と書き出し、「＃あおいのふく」とハッシュタグを添えて写真を投稿。大きめの青チェック柄フランネルシャツと斜め掛けバッグを合わせたストリートカジュアルコーデを披露した。この投稿には「このシャツげきかわ！」「バック可愛い」「大人っぽい」「マジで女神」「何だって可愛いなぁ