ヤクルトの左腕・高橋奎二投手が１９日の巨人戦（いわき）で今季初登板初先発を果たす。１８日は神宮外苑でキャッチボール、ダッシュなどで調整。チームは首位とあって「先発投手がすごい頑張っているので、自分も負けないように何とかゲームを作れるような投球ができれば」と意気込んだ。開幕ローテには入れなかったもののファーム・リーグでは７試合中６試合に先発し、勝ちなしの１敗も防御率２・３１。６日の中日戦（ナゴヤ