日本サッカー協会は１８日、なでしこジャパンの新コーチに元日本代表ＤＦ内田篤人氏、元なでしこＤＦ近賀ゆかりさん、佐野智之氏が就任することを発表した。狩野倫久新監督が自身の就任会見で明かした。男子の日本代表としてＡ代表通算７４試合の出場を誇り、２度のＷ杯を経験した内田氏は、２４年１０月の韓国戦で臨時コーチに就任。現在は女子ナショナルダイレクターの佐々木則夫氏が代行監督を務める中、なでしこの選手の指