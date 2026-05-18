楽天のルーク・ボイト内野手（３５）が１８日、出場選手登録を抹消された。ボイトは今季１軍では２０試合に出場して打率１割１分９厘、０本塁打、３打点。２軍で再調整後に１５日に１軍に昇格したが、再昇格後は２試合に出場して８打数無安打３三振と思うような結果は残せていなかった。また田中千晴投手（２５）も出場選手登録を抹消された。