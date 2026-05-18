参政党の神谷宗幣代表が１８日、国会内で会見を行い、１６日に予定されていた東大の学園祭「五月祭」での講演会が殺害予告があったため取りやめになった件について言及した。「五月祭」を巡っては、運営する学生団体が１６日、会場の本郷キャンパスに爆破予告があったとして、全企画を中止。同日正午には神谷代表の講演会と、主催する政治系サークルとのパネルディスカッションなどが行われる予定だった。警視庁本富士署による