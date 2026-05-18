Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」の自社出版企画「サイコミ パブリッシング」において、長期連載作品の紙書籍化・新装版制作を行う新企画「サイコミ パブリッシング NEXT」を始動する。また、「サイコミ パブリッシング」より、連載作品13タイトルの紙書籍を7月30日に発売。発売に先立ち、各種取扱法人およびECサイトにて5月15日より順次予約受付を開始する。さらに、7月30日より、全国書店での書籍取り扱いも開始する。