◇大相撲夏場所９日目（１８日、東京・両国国技館）西十両１４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、西同１１枚目・錦木（伊勢ノ海）を押し出し、２連勝で７勝２敗とした。錦木とは先場所で１４日目の七番相撲で対戦し、敗れていた。下からの粘り強い攻めで雪辱し「前回負けたのをしっかり反省して挑みました。我慢して、我慢勝ちかなと思います」と納得の表情で振り返った。９日目で２敗を守り、勝ち越しに王手をかけた。３年ぶりの十