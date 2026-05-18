女性を発見した嘱託警察犬／ルイくん（5歳） お手柄です。岡山県倉敷市で行方不明の高齢女性を発見した嘱託警察犬に15日、感謝状が贈られました。 行方不明の女性を発見したのは、嘱託警察犬のゴールデン・レトリバー「ルイ」くん（5歳9カ月）。 指導者の岡 祐一郎さん（64）とともに、倉敷警察署の安原卓志署長から感謝状が贈られました。また、ルイくんには副賞として砂肝、ささみ、牛タンの詰め合