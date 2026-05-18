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【米国】 NAHB住宅市場指数（5月）23:00 予想34.0 前回34.0 （NAHB住宅市場指数) 対米証券投資（3月）19日05:00 予想N/A前回586.0億ドル（対米証券投資) ※予定は変更することがあります