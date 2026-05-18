16:00オーストリア中銀総裁、ハンガリー中銀総裁、会談 16:30エルダーソンECB理事、討論会出席 16:35グリーン英中銀委員、FT主催イベント出席 17:30マン英中銀委員、イベント出席 G7財務相中銀総裁会議（パリ、19日まで） EU外相理事会 WHO年次総会（ジュネーブ、23日まで） ※予定は変更することがあります