ドル高継続、午前の安値トライの後、動きが一服も、戻りは鈍い＝オセアニア為替概況 先週後半にドル全面高を受けて0.7270ドル前後から0.7150ドル割れまで売りが出た豪ドル。週明けは少し上昇して0.7169ドルを付けるも、すぐにドル高が優勢となり、午前中に安値を更新して0.7119ドルを付けている。その後は午後にかけて少し戻してもみ合い。戻り高値が0.7130ドル台と、上値が重い展開。 NZドルも同等の動きで、先週は木曜日の