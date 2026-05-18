『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月18日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。 【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「小さな袋にまとめたごみを大きな袋に」「ごみが溢れないので、すごく助かっています」【マシンガンズ滝沢】「ごみ清掃員が助かるシリーズ！」とし、「大きな袋は回転板に挟まると破けるので、時折、小さな袋にまとめたごみを大きな袋にいれ