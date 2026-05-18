18日(月)は東北から九州にかけて、晴れて暑くなりました。兵庫県の豊岡や大分県の日田では全国で今年初の猛暑日となりました。これまでの1日の天気を振り返ります。■今年初の猛暑日も各地で真夏のような暑さに18日(月)は東北から九州の広い範囲で晴れて気温が上がり、アメダスの310の地点で30℃以上の真夏日となりました。午後3時までの最高気温は、兵庫県の豊岡と大分県の日田で35.3℃、京都府の舞鶴や鳥取、福岡県の久留米で3