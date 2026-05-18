裁量労働制の対象の見直しなどが検討される中、きょう、連合の芳野会長は、対象業務の拡大や導入の要件緩和を行うべきではないとする要請書を上野厚生労働大臣に手渡しました。連合の芳野会長は午後1時ごろ、厚労省を訪れ、高市総理が対象の見直しを検討するよう指示している裁量労働制などについて、上野厚労大臣に緊急の要請書を提出しました。要請書では、裁量労働制が適用されている人のほうが長時間労働の割合が高いことなど