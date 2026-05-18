NPB(日本野球機構)は18日の公示を発表。楽天は田中千晴投手とボイト選手の1軍登録を抹消しました。今季から楽天でプレーしている田中投手は、前日17日のソフトバンク戦に3番手として登板。3点ビハインドで迎えた8回のマウンドでしたが、先頭に四球で出塁を許すと、2度の暴投で3塁への進塁を許しました。その後、栗原陵矢選手にタイムリーを浴び1失点。後続は2者連続で三振に取るも、痛恨の失点を喫していました。ここまでは15試合