俳優町田啓太（35）が、17日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。一番仲が良いという俳優が町田の素顔を明かした。町田が「一番仲が良い俳優」だという長谷川ティティがVTR出演。長谷川は町田を「東京のお兄ちゃんであり、俳優の先輩であり、ただの友達であり」と説明した。長谷川は町田の素顔について聞かれると「今やられているドラマ（「タツキ先生は甘すぎる」）が、子役の方が多い作品というのも